◆ノルディックスキー・ジャンプグランプリ（２１日、イタリア・バルディフィエメ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪テスト大会を兼ねて行われ、２人一組の「スーパー団体」方式による男子団体（ヒルサイズ＝ＨＳ１４３メートル）で、小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）の日本は合計７６５・７点で２位に入った。３回目にエースの小林が１４１メートルの大ジャンプを見せるなど力強い飛躍をそろえれば、二階