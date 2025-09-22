「非常に野心的なプロジェクト」英名門で2度昇格の手腕に期待RB大宮アルディージャは9月22日、スチュアート・ウェバー氏がヘッドオブスポーツに就任することを正式発表した。スポーツ部門全体の統括責任者として、トップチーム運営や選手獲得、ユース育成、パフォーマンス分析などを包括的に担う。また、テクニカルスタッフや経営陣と連携し、クラブのスポーツ面におけるフィロソフィー策定と実行も主導する。現在41歳のウェバ