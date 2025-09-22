中国のあるミルクティー店の店員が、ミルクティーのトッピングが入った容器にスリッパを入れ、素手で触るなど不衛生な行動を撮影した動画を公開し、警察に逮捕された。9月19日、光明日報などによると、前日現地のソーシャルメディアでこのミルクティー店の店員が投稿した動画が話題となった。動画の中で店員は左足のスリッパを脱ぎ、ミルクティーのトッピングとして使われるタピオカパールが入った容器に入れた。さらに容器に素手