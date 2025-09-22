±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤È¼ç±é¡¦µÈÂôÎ¼¤¬¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£21Æü¡¢Æ±±Ç²èº×¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±²ñ¸«¤òÆÃ½¸¡£¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï22Æü¡ÖÆüËÜ¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×µé¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÎÉñ´ì¤ÎÅ·ºÍ¤Î°ìÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Êºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Æ±Ì¾¸¶ºî¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç1000Ëü´ÑµÒ¤ò