◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 秋のナイトスイーツビュッフェ。栗・芋・かぼちゃと濃厚ショコラを合わせたスイーツが登場横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのラウンジ「シーウインド」にて、ナイトスイーツビュッフェ「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜を、2025年10月1日（水）から11月27日（木）までの毎週水曜・木曜に開催。栗をはじめ、さつまいもやかぼちゃなど、秋を代表する味覚をショコラと組み合わせた魅