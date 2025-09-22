¡Ø¤¯¤â¡Ù¡ÊÐóÀ®¼Ò¡Ë¤è¤ê2018Ç¯¤Ë¡Ø¤½¤é¤«¤é¤­¤¿¤³¤¤¤·¡Ù¡ÊÐóÀ®¼Ò¡Ë¤Ç³¨ËÜºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¤Ç2019Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ÐÀ¤³¦³¨ËÜ¸¶²èÅ¸¡×¶âÇ×¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡¢¤·¤ª¤¿¤Ë¤Þ¤ß¤³¤µ¤ó¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Ø¤¯¤â¡Ù¡ÊÐóÀ®¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤·¤ª¤¿¤Ë¤µ¤ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÌýºÌ¤ËÄ©Àï¤·¤¿³¨ËÜºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§ÂçÏÂÅÄ²ÂÀ¤¡Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤·¤ª¤¿¤Ë ¤Þ¤ß¤³1987Ç¯ÀéÍÕÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì°é¤Á