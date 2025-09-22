BTSのJUNG KOOKの圧倒的な人気は、いまも衰える気配がない。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”JUNG KOOKは世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの「グローバルトップアーティスト」チャートに、通算800日間ランクインを達成。K-POPグループとソロを合わせても、歴代5番目に長く名前を連ねたアーティストとして記録された。また、Spotifyの個人アカウントでは、すべてのクレジットを含めてアジア