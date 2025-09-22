2025年9月18日(木)正午より、FURFURが大人気モデル「ゆめぽて」こと川端結愛を迎えたWEBコンテンツ『FANCY NEW starring ゆめぽて』を公開します。ファッション感度の高い女性たちに向けて提案される今回のコレクションは、FURFURらしい甘さとゆめぽての持つエッジィな魅力が融合した特別なラインナップ。秋冬のスタイルをアップデートするマストバイアイテムをぜひチェックしてみてください。 FURFUR×ゆめぽての新作ライ