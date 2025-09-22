私はサトミ。1歳のカイトとリクトを育てているママです。双子のお世話は本当に大変！最近は子育て支援センターへ行くのが私にとっての癒しの時間です。スタッフさんたちがいつも温かく労ってくれるのでホッとするのです。しかし私が「子どもがひとりのママは優雅でうらやましい」と話していると、いきなり背後から私に向けて冷たい言葉が……。「自分は誰よりも大変、って自慢ですか？」見知らぬママにそう言われ、私は驚いてし