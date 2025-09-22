玄関のインターホンが鳴ったら、みなさんは即座に出ますか？一昔前ならすぐに出るのがあたり前でしたが、最近は事情が変わってきたようです。『ピンポンが鳴って出るか出ないかはその人の自由ではない？ピンポンだけ「即応」前提の風潮はおかしい。時代錯誤にもほどがある。しかも相手はこちらの都合を知らないのに。いきなり来るな』電話やメール、LINEですら自分のタイミングで対応できる時代です。即レスがあたり前との感覚