22Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô²¼²ÖÂô¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏJRÊÆÂô±Ø¤ÎÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»Ô³¹ÃÏ¤Ç¡¢»Ô¤¬½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÆÂô»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢ÊÆÂô»Ô²¼²ÖÂô¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¥áー¥«ー¤ÎÌë´Ö¼é±Ò¤¬¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 22Æü¤Î¸áÁ°7»þ¤´¤í¤ËÌÜ·â¼Ô¤«¤é»Ô¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù