スタイル（株）（墨田区）は9月18日、東京地裁から破産開始決定を受けた。申請代理人は岡野真也弁護士（弁護士法人岡野真也法律事務所、中央区日本橋本石町3−1−2）ほか。破産管財人には綾克己弁護士（ときわ法律事務所、千代田区大手町1−8−1）が選任された。負債総額は債権者526名に対して約11億7900万円。財布やカバンなど革製品の企画販売を手がけていた。「PaulSmith（ポールスミス）」など、海外有名ファッション