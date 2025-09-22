¡ã¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¦USA¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥·¥å¡¼¥È¥¢¥¦¥È ºÇ½ªÆü¡þ21Æü¡þ¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥¯GC¡Ê¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¡Ë¡þ6592¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò²¼Éô¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ï½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ÈºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦54°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬·è¾¡¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ñè½²Ö¤¬¥·¥Ö¥³¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤ò¤×¤Ë¤×¤Ë²¼Éô2Ç¯ÌÜ¤Î¥¨¥ê¥«¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆµÕÅ¾¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿