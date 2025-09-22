チャーリー・カーク氏の追悼式典で、カーク氏の妻（右）と抱き合うトランプ米大統領＝21日、アリゾナ州グレンデール（AP＝共同）【グレンデール共同】今月10日射殺された米保守系活動家チャーリー・カーク氏（31）の追悼式典が21日、西部アリゾナ州グレンデールのスタジアムで開かれた。トランプ大統領は演説でカーク氏を「偉大な愛国者として永遠に記録されるだろう」と称賛。バンス副大統領、ルビオ国務長官、ヘグセス国防長官