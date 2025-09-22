「あなたの仕事は考えなくてもできる作業だ」「多くの人がお前をバカにしているぞ」 上司から部下（以下「Aさん」）に投げつけられた言葉だ。 Aさんは総務部で勤務していたが、その後、従業員の作業着の洗濯を担当する部署に異動を命じられた。 これを左遷と感じたAさんが、慰謝料を求めて会社を相手取り提訴。その結果、裁判所は「会社はAさんに対して慰謝料100万円を支払え」と命じた。 以下、事件の詳細について、実際の裁