¶Ì°æ¾¦Á¥¤ÏÂçÉýÂ³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëµòÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤Ò¤Ó¤­¡¦¥Ñー¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤¬Á°½µËö£±£¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ØÂçÎÌÊÝÍ­Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¶Ì°æ¾¦Á¥¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÎÌÊÝÍ­Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÊÝÍ­³ä¹ç¤Ï£µ¡¥£°£¹¡ó¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï£¹·î£±£±Æü¡£ÊÝÍ­ÌÜÅª¤Ï½ãÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤Î½õ