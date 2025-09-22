大学入試にどう挑むか、は姉妹によってもそれぞれ ＊写真はイメージです（写真：peach / PIXTA）少子化により、大学進学希望者の大半がいずれかの大学に進学できる時代となりました。ですが、誰もが志望校の合格を手にできるわけではありません。大学進学を希望する高校卒業者の割合は上昇していて、特に偏差値上位校やブランド力のある大学を目指す競争は厳しいまま。さらに入試制度は複雑化し、保護者にも情報収集と戦略立案が求