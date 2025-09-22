Photo: にしやまあやか 2025年7月21日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーを諦めてサブスク使ってた人、必見！「モバイルバッテリーは私には向いてない」と諦めていた筆者も、現在販売中の「カラビナ式モバイルバッテリー」なら使い続けられる気がしました。充電し忘れた、ケーブルだけ忘れ