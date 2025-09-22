不妊治療は多くの夫婦やカップルにとって、心身ともに大きな負担となります。特に、いつ治療を終えるべきかという決断は難しいものです。今回は、不妊治療は本当に最終手段なのか、不妊治療を始めるタイミングについて、「ソフィアレディスクリニック」の長谷川先生に解説していただきました。 監修医師：長谷川 朋也（ソフィアレディスクリニック（長谷川LCグループ）） 東京医科大学を卒業後、クリニックや総合病院