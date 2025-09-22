ドジャースの佐々木朗希投手は21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員として敵地でのタコマ戦に臨み、6回から6番手としてマウンドに上がった。自身2度目となる救援登板では、1回8球を投げて無安打無失点に抑えた。同日、ドジャースは本拠地でのジャイアンツ戦に1ー3で敗戦。先発エメ・シーハン投手が7回無失点の好投を見せるも、2番手のブレーク・トライネン投手がわずか2／3回で3安打