元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。犬の動画に大爆笑した。番組冒頭“恒例”のおもしろ動物動画コーナー。飼い主の「立て」の指示で、なぜかお尻だけ上げてしまうボーダーコリーのラスカルくんが紹介された。玉川氏は愛らしい犬の動きに「あはは」と声を上げると、フリーアナ羽鳥慎一も「きれいに上げるねえ」と感心した。ラスカルくんは70