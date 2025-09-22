主人公・坂本太郎の実写版ビジュアル ©鈴木裕斗/集英社 ©2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会 テレビアニメ化もされている、週刊少年ジャンプ連載の漫画「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化が決定。2026年のゴールデンウィークに公開予定。 実写映画化決定を記念して、主人公・坂本太郎の実写版ビジュアルが公開。公式サイトでは、原作者の鈴木祐斗のコメントも掲載されている。