櫻坂46の中川智尋が、22日発売の『CanCam』11月号（小学館）に初登場する。唯一無二の魅力に迫るスペシャル特集を届ける。【写真】ギャップ萌え！覚醒したビジュアルを披露した中川智尋櫻坂46の四期生オーディションに合格し、今年グループに加入した9人から、『CanCam』賞を受賞した中川が登場。中川は、長崎県出身の18歳。透明感あふれるルックスとあどけない笑顔が印象的だが、その個性的なキャラクターも話題となっている