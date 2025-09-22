２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、のぶ（今田美桜）と羽多子（江口のりこ）と登美子（松嶋菜々子）が高知旅行に出かけるが、旅行の様子は描かれず。ネットは千代子（戸田菜穂）登場がなく、残念がる声があがった。この日の「あんぱん」では、羽多子が登美子を誘って旅行に行こうと提案。誘われた登美子は、行き先が高知だと知り、海外に行きたいと反対するも、羽多子が「千代子さんとのぶと、女４人、