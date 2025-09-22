俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、来年2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』に、俳優の志田未来、渡邊圭祐の出演が決定した。キャストを4週連続で発表するスペシャル週間「ほどなく、解禁です」第2弾として、美空（浜辺）と漆原（目黒）が葬儀を担当する、愛娘を亡くした夫婦を演じる2人が解禁された。【写真】目黒蓮＆浜辺美波が幻想的なタンポポ畑でたたずむティザービジュアル遺族の希望に沿って故人