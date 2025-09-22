º£ÏÃÂê¤Î¡¢¥À¥¤¥½¡¼¡ßÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÀ¨¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¶¡¼Ä´ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢·Ú¤¯¤Æ¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£A4¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤ë¾å¡¢¥­¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤êµ¡Ç½Åª¤Ç¤¹¡ª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤È¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è♡¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼¤³