エミレーツ航空は、運航乗務員訓練センターを開設する。広さ約6,300平方メートルで、6つのフルフライトシミュレーターベイを設置できる。1億3,500万米ドルを投資し、エアバスA350型機やボーイング777Xの訓練機能を設ける。シミュレーターは、自社開発のパイロット・サポート・ステーション（PSS）と統合され、訓練前に専用デバイスにより操縦席の設定や飛行計画の作成まで行うことができる。これにより学習効果を最大限に高めるこ