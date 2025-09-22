２１日夜、大阪府八尾市で住宅が全焼する火事がありました。２１日午後６時半ごろ、八尾市久宝寺で近くに住む人から「道路の北側から煙が見えます」と消防に通報がありました。警察によりますと、木造２階建ての住宅１棟が全焼し、火はおよそ２時間後に消し止められました。この家に住む女性は、外出していて無事だったということです。また、２１日午前９時半すぎ、豊中市庄内栄町のマンションで「窓から炎が見える」と消防