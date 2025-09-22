◇ナ・リーグドジャース1―3ジャイアンツ（2025年9月21日ロサンゼルス）ドジャースのエメ・シーハン投手（25）が21日（日本時間22日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。7回1安打無失点10奪三振の快投も救援したブレーク・トライネン投手（37）が乱調で今季7勝目はならなかった。ナ・リーグ西地区首位のチームは逆転負け。今季本拠最終戦で球団史上初の観客動員400万人超えを果たしたが、ファンに勝利を届けられなかっ