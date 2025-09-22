英国、カナダ、オーストラリアの３カ国が２１日、パレスチナを国家として正式承認すると発表した/Getty Images, Reuters via CNN Newsource（ＣＮＮ）英国、カナダ、オーストラリアの３カ国が２１日、パレスチナを国家として正式承認すると発表した。国際社会の非難が強まる中でもパレスチナ自治区ガザ地区に対する攻撃を続けるイスラエルに対し、圧力を強める狙い。３カ国とも、イスラエルとは長年にわたって強固な同盟関係を築い