「アストロズ−マリナーズ」（２１日、ヒューストン）マリナーズのカル・ローリー捕手が「２番・捕手」で出場。二回の第２打席に両リーグトップの５８号本塁打を放った。二回は押し出し四球や９番クロフォードの満塁本塁打で５点を先取。なおも１死一塁で巡ってきたローリーの第２打席。１ボールからの２球目、外角のチェンジアップをとらえた打球が、右翼ポール付近に飛び込む２ランとなった。ローリーは２試合連続アーチ