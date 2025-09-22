「球数もファームで投げていましたし、疲労度の違いはなかったですけど、回をしっかり終えることは二軍よりも大変だなと思いました」。14時からの日本ハム戦に先発するロッテ・河村説人は、前回登板の楽天戦、一軍復帰後初めて中6日で先発マウンドに上がったが、一軍と二軍での疲労度の違いはなかったようだ。中6日で先発したことに関しては、「浦和で中6日で投げている試合もあったので、スムーズに対応できたと思います」