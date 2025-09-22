¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÅÄÂ¼Íµ¡Ê46¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿¡È¥ì¥¢¡É¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ÇÊÛÅö¤ò¹­¤²ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿³ä¤êÈ¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¤·¡ÖÂ¿Ê¬¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢°ìËÜ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¿¥¯¥È¡£»Ø´øËÀ¡×¤È¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¤¤¬¡Ö1ËÜ¡×¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£1ËÜ¤ÎÃ¼¤Ç¤ª¤«¤º¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Õ