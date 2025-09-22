ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は２１日（日本時間２２日）に傘下３Ａオクラホマシティーの一員としてタコマ戦で１―３の６回に６番で登板し、１回を無安打無失点１三振だった。打者３人に８球。防御率６・１０。最速９７・９マイル（約１５７・６キロ）をマークした。先頭の左打者への初球は外角低めの９６・９マイル（約１５５・９キロ）のフォーシームが外れた、２ボールからの３球目、外角の９７・８マイル（約１５７