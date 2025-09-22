｛ 2025年9月22日〜28日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢「とりあえずやってみる！」が大事。意思表示もはっきりとチャレンジ精神がわき上がり、いろいろなことを試したくなりそうです。思いついたこと