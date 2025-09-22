¶ÌÌî·Ù»¡½ð ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸áÁ°6»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¶ÌÌî»Ô¶Ì¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¥«ー¥Ö¥ß¥éー¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£