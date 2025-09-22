お笑いタレント有吉弘行（51）が21日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。世界的建造物の完成に私見を述べた。番組後半のリスナーメールを紹介するコーナーで、有吉は「サグラダ・ファミリア、あと10年でできるんだって」と、18世紀にアントニ・ガウディが着工し、いまだ未完成とされるスペイン・バルセロナの名所に言及。「完成させるなよな。センスないなあ」と語ると、マンスリー