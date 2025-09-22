パルマは反落している。同社は前週末１９日の取引終了後、２５年９月期の業績予想の修正を発表。今期の営業利益予想を従来の見通しから２億１６００万円引き下げて１億５４００万円（前期比２５．２％増）、最終利益予想を１億７００万円減額して１億３００万円（同２８．８％増）に見直した。期末一括配当予想も減額修正しており、嫌気されたようだ。 ターンキーソリューションサービズにおいて、