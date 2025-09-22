エーアイが大幅反発している。前週末１９日の取引終了後、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請を行ったと発表しており、好材料視されている。中長期での成長及び企業価値の更なる向上を目指すのが目的。なお、承認の可否及び時期は現時点において不確定で、市場区分変更が確約されるものではない。 同時に、保有する投資有価証券の売却に伴い、２６年３月期第２四半期に投資有価証券売却益５０