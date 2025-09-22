ロゴスホールディングスが反発している。同社は１９日、グループのＧＡＬＬＥＲＹＨＯＵＳＥ（ＧＨ社）が栃木県日光市と、同市への移住の促進及び市内空き家などの利活用促進のための事業連携協定を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 今回の連携により、ＧＨ社は日光市の物件情報や住まいの魅力を発信し、リノベーション済み空き家の販売・見学会を通じて、移住希望者や地方定住促進につな