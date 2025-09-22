【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ZOZOTOWN20周年を記念して、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」が、9月26日13時にリリースされることが決定した。 ■MVは10月中旬に公開予定 ZOZOTOWN20周年を記念して制作された「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、「シティポップ」と『ZOZOFES』のテーマで