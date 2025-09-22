ドジャースの佐々木朗希投手【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースで右肩のけがで負傷者リスト（IL）に入っている佐々木朗希が23日から敵地で始まるダイヤモンドバックス3連戦中にメジャーに合流すると21日、ロバーツ監督が明言した。救援投手として期待されるが、復帰登板日などは未定。監督は「アリゾナで本人と話し合う場を設ける」と説明した。佐々木は21日に傘下マイナー3A、オクラホマシティーの一員としてワシン