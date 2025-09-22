日常生活を送る上で、避けては通れないのが「片付け」。しかし、忙しい日々の中では、重い腰がなかなか上がらないことも……。「片付けなきゃ」と思いつつも後回しにしてしまった経験が、誰しも一度はあるのではないでしょうか？ 今回は「片付け」の気力がどうしたら湧いてくるのか、さまざまな“やる気スイッチ”を探ってみました。「追い込まれ型」でやる気に火？片付けについて、SNS上では「どうしても面倒くささが勝つ」「