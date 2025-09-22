現代自動車グループ・メタ・プラント・アメリカ（HMGMA）が米ジョージア州の地元住民を対象にした大規模公開採用に出る。4日に米移民・関税執行局（ICE）による不法滞在取り締まりで韓国人労働者300人以上が拘禁され本国に送還されたから現地雇用拡大を通じて影響を最小化する戦略とみられる。現地メディアのWTCOなどによると、HMGMAは30日にジョージア州のサバンナ工科大学キャンパスで採用行事を行う。同社は「多様な働き口を用