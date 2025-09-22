¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¸½ÃÏ22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥È¥ìºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼øÍ¿¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÂÐPSGÀï¤ò22Æü20»þ¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÀï¡£ËÜÍè¤Ï21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç³«ºÅÃÏ¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÇÍë±«¤Ê¤É¤Î°­Å·¸õ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±ÍâÆü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³