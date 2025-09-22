ドジャースは21日（日本時間22日）、今季のレギュラーシーズン本拠最終戦となるジャイアンツ戦で課題の救援陣が崩れて逆転負け。球団史上初の観客動員400万人超えを果たしたが、ファンに勝利を届けられなかった。先発・シーハンが7回1安打無失点の快投。打線も7回に調子を取り戻しつつあるコンフォートの適時打で先制したが、2番手右腕・トライネンが誤算だった。先頭から3連打で同点とされると、なおも1死満塁から押し出し四