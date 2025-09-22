［ドキュメントポスト石破］２１日は自民党総裁選への出馬を表明した５人にとって、告示前最後の休日となった。自由に活動できる時間を生かそうと、「ポスト石破」候補は視察や懇談会に駆け回り、党員への売り込みに力を注いだ。林官房長官、防災体験施設を訪問石破内閣で危機管理を担う林官房長官は２１日、東京都江東区の防災体験学習施設を訪問した。東日本大震災の揺れを体験できる装置を試すなどした。総裁選の候補予