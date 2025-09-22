仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは堀越耀介『職場の共通言語のつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■イントロダクション「部下への指示がうまく理解されず、意図通りに動いてもらえない」「会議