²ÆËÜÈÖ¤Ï²á¤®¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¤¬Â³¤¯9·î¡£ÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡© ¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯Ë­¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âç½¸¹ç¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ç¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥ß¥È¥ó³Æ\6,800¡Êloomer/¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° TEL. 03-6910-5431¡Ë¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥Í¥ó¤Î»å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¥¤ê¾å¤²¤¿Ê¿¿¥¤êÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£¼ê¼ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê±£¤ì¤ëÂç¤­¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Æé¤«¤é¾å¤¬¤ë¾øµ¤¤Ê¤É¤«¤éÈ©¤ò¤·¤Ã