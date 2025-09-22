高度情報化社会の現代、「生成AI」と呼ばれる人工知能が多くの労働を肩代わりする時代に突入しています。一方で、「なんか難しそう……」と敬遠する人もまだまだ多いようです。そこで今回、そんなあなたにこそ伝えたい「AI活用法」の基礎を、あべむつき氏の著書『2ヶ月で月30万円を実現する超初心者でも稼げるAI活用法』（KADOKAWA）から一部抜粋して紹介します。1ページで分かる！生成AIとは？「昔々あるところに……」という文